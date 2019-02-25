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Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

В северных областях местами снег, метель, сильный порывистый ветер.

Фото : sputniknews.kz25 февраля 2019, 12:20

Прогноз на 26-28 февраля 2019 года распространил "Казгидромет", передает Zakon.kz.

Как отмечается в прогнозе, атмосферные фронты, смещающиеся с Европейской части России и из районов Средней Азии, будут определять погоду в большинстве областей Казахстана в предстоящие трое суток.

В северных областях местами снег, метель, сильный порывистый ветер, в южных – возможны осадки, мокрый снег, туман и гололед.

Температура воздуха при этом ожидается близкой к средним многолетним значениям, а местами и выше её.


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