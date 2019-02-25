Казахстан и Саудовская Аравия продолжат работу по организации хаджа для наших граждан

Также стороны обменялись опытом работы по ограждению населения от влияния радикальной идеологии.

Вице-министр общественного развития РК Берик Арын провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Захером бен Мутишем Аль-Анези, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОР РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере религиозной деятельности, а также организации паломничества - Умры и Хаджа для казахстанских граждан.

Вице-министр Б.Арын выразил удовлетворение ходом развития контактов в религиозной сфере и выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Королевством. Он также поблагодарил саудовскую сторону за содействие и помощь, оказываемую казахстанским паломникам в период организации Хаджа.

Стороны договорились продолжить совместную работу по улучшению условий организации Умры и Хаджа для казахстанских паломников в текущем году.

Кроме того, во время беседы вице-министр общественного развития информировал собеседника о текущих задачах и приоритетах Министерства, осуществляющего государственную политику в религиозной сфере.

Акцентировал внимание на том, что опыт саудовской стороны в сфере дерадикализации и реабилитационной работы интересен Казахстану, который всегда осуждал и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и выступает за принятие мировым сообществом эффективных коллективных усилий для искоренения этого явления.

Стороны договорились осуществлять обмен опытом и информацией по профилактике деятельности экстремистских религиозных течений, в том числе о методах ведения контрпропагандистской работы по ограждению населения от влияния радикальной религиозной идеологии.

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