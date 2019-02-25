Bitcoin вновь резко подешевел

Стоимость криптовалюты снизилась на 9,5 процентов за несколько часов.

24 февраля днем цена Bitcoin ненадолго превысила $4200, после чего резко снизилась. За несколько часов криптовалюта подешевела на 9,5%, до $3800, передает РБК.

Затем она начала дорожать, сейчас монета торгуется на уровне в $3852. Многие альткоины потеряли значительно больше — курс Ethereum опустился на 15% за прошедшие сутки, до $140, токен XRP — на 10%, до $0,304.

Среди ста крупнейших по капитализации криптовалют сильнее всего пострадал токен Nexo, его цена снизилась на 22%, Ontology потерял 16% стоимости за последние 24 часа. Криптовалюты Bitcoin Cash, Holo, Ark и Aurora подешевели на 15%. Курс большинства альткоинов опустился больше, чем на 10%. Только два токена сумели остаться «в зеленой зоне»: THETA подорожал на 9,5%, S4FE — на 15%.

Доля Bitcoin на рынке вновь превысила 52%, сейчас она составляет 52,3%. Капитализация цифровых денег сократилась на $14 млрд, до $129 миллиардов. Объемы торгов увеличились с $31 млрд до рекордных $38 млрд, этот показатель еще не был настолько высоким в 2019 году.

25 февраля в обменниках курс доллара - 376,5-378,1 тенге.

Биткойн - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. Разные авторы по-разному классифицируют биткойны. Чаще всего встречаются варианты: криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная наличность.

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