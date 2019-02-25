Из Вьетнама был депортирован "двойник" лидера КНДР

Актер прибыл во Вьетнам в сопровождении "двойника" президента США, актера Рассела Уайта.

Власти Вьетнама депортировали из страны "двойника" лидера КНДР Ким Чен Ына, австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Актер прибыл во Вьетнам на прошлой неделе в сопровождении "двойника" президента США, актера Рассела Уайта. Актеры предстали на публике перед Ханойским оперным театром, где в сопровождении охраны провели "поддельный саммит" лидеров двух стран, который привлек внимание журналистов.

22 февраля Экса допросили сотрудники вьетнамской полиции, которые сообщили ему, что он будет отправлен в Гонконг, где и проживает. Сотрудники иммиграционной службы Вьетнама сообщили Эксу, что его виза "недействительна", однако более подробных объяснений "двойник" северокорейского лидера не получил.

"Настоящая причина в том, что я родился с лицом, похожим на (лицо) Ким Чен Ына, вот в чем настоящее преступление", - заявил он.

Уайт же может остаться во Вьетнаме, но ему запрещено появляться на публике в образе Трампа.

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