В Актюбинской области нуждающимся и многодетным семьям оказали помощь на сумму 44,7 млн тенге

С апреля текущего года размер единовременной социальной помощи малообеспеченным будет увеличен с 70 тысяч до 140 тысяч тенге.

В понедельник, 25 февраля, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел очередную встречу с многодетными матерями. Встреча, в которой приняли участие 70 многодетных мам и женщин-активисток, прошла в стенах центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым", передает пресс-служба акима Актюбинской области.

"По поручению главы государства вопросы развития социальной сферы, повышения благосостояния населения остаются приоритетными. В ходе акции "Дни открытых дверей" приняты более 6 тысяч актюбинцев, которых интересуют вопросы, связанные с увеличением размера адресной социальной помощи, получением жилья, земельных участков и др. Почти полторы тысячи вопросов уже нашли свое решение. Без помощи и поддержки не останется ни один нуждающийся. В этих целях будет создана социальная карта, с указанием всей информации о том, в какой конкретно помощи нуждается человек, его доходы, болевые точки. Также будет определена приоритетность рассмотрения проблем. Для этого мы создадим специальную общественную комиссию, которая будет принимать решение по оказанию помощи", - отметил аким области

Глава региона выслушал все вопросы и предложения, а также рассказал о мерах социальной помощи, выработанных на областном уровне для поддержки многодетных семей, семей с невысоким доходом и малообеспеченных граждан.

Так, с апреля текущего года размер единовременной социальной помощи малообеспеченным будет увеличен с 70 тысяч до 140 тысяч тенге. На 70% снизится оплата за питание в дошкольных учреждениях для детей из малообеспеченных семей. 100% школьников из малообеспеченных семей будут охвачены бесплатным горячим питанием. 3 тысячи граждан из социально-уязвимых слоев населения будут направлены на профессиональное обучение. 5 тысяч человек этой же категории устроят на постоянные рабочие места. Также власти вводят новые меры по субсидированию первоначального взноса на приобретение жилья для многодетных семей.

Несмотря на то, что ежегодные расходы на социальную сферу составляют не менее 50% бюджета области, на реализацию перечисленных выше мер дополнительно направят не менее 1 миллиарда тенге.

Кроме того, в целях дальнейшего усиления поддержки многодетных семей, семей с невысоким доходом акиматом области направлен ряд предложений в центральные государственные органы. Предлагается нарастить объемы строительства арендного жилья; при назначении государственной социальной помощи не учитывать пособия по инвалидности первой и второй групп, пособия по многодетности и студенческие пособия; продлить до 2-3 лет выплату пособий по уходу за ребенком; ввести налоговые льготы для многодетных семей и сократить рабочий день для многодетных мам; строить на основе ГЧП малосемейные общежития, в которых семьи смогут жить во время ожидания очереди на жилье; увеличить прожиточный минимум.

Аким области заверил, что проблемы многодетных семей не останутся без внимания. Все озвученные ими на этой и предыдущих встречах просьбы и предложения, как и обращения, поступившие по другим каналам связи, будут под строгим контролем. По мере возможностей помощь будет оказана каждой семье.

Отметим, на днях в Актюбинской области завершилась масштабная акция "Дни открытых дверей", направленная на решение социальных вопросов многодетных и малообеспеченных семей. В период с 11 по 21 февраля руководители и специалисты местных госорганов, областных управлений, правоохранительных органов и коммунальных служб приняли более 6 тыс. человек. Прием граждан проводился в Актобе и каждом районе области. Многие вопросы снимаются с повестки дня в оперативном порядке. Так, 1426 вопросов решено положительно, по 4292 – даны разъяснения и консультации, 310 обращений – на стадии решения.

Для работы с остро нуждающимися семьями в регионе действуют мобильные группы, в состав которых входят депутаты, общественные активисты, предприниматели и представители государственных структур. Они выезжают по адресам, чтобы ознакомиться с условиями проживания обратившихся, оценить, какую конкретную помощь нужно оказать семье.

В частности, оказана помощь в трудоустройстве 87 человек, помогли в получении адресной социальной помощи - 387, различные медицинские услуги оказаны 157 актюбинцам, бесплатным горячим питанием обеспечены 46 школьников и дошкольников, 8 студентам оплачено обучение в вузах и ссузах, а также многое др.

В целом, за период реализации акции различная помощь на общую сумму 44,7 млн. тенге оказана 782 семьям.

В завершение встречи трем мамам были вручены ключи от квартир. При содействии актюбинских предпринимателей жилье подарено инвалиду второй группы Шолпан Абетовой, воспитывающей двух детей, маме-одиночке Гульпаран Байбосыновой и маме шестерых детей Алтынгуль Карибаевой. Нуждающимся в помощи 20 женщинам переданы сертификаты на 25 тысяч тенге для закупа в торговых сетях "Анвар" и "Дина". 17 женщин получили бесплатные путевки на отдых в санаториях "Зару" и "Шипагер".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!