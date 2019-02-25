Прогноз эксперта: Какие еще министерства ждут преобразования
11-й премьер-министр РК обретает контуры.
Фото : egov.kz25 февраля 2019, 16:17
В Казахстане полным ходом идет формирование нового Кабинета министров. Политолог Талгат Калиев предположил, какие еще министерства ждет реорганизация, передает Zakon.kz.
- Как и прогнозировалось, министерство информации и коммуникаций упразднено путем передачи функций по регулированию информационной сферы в ведение министерства информации и общественного развития, а коммуникаций - в компетенцию министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, - считает Талгат Калиев.
Политолог назвал еще некоторые министерства, которые могут реорганизовать в самое ближайшее время.
- Сохраняется высокая вероятность разделения министерств по инвестицию и развитию и национальной экономики, в ходе которого будет сформировано министерство инфраструктурного или регионального развития. Это вытекает из самой логики последних установок. Важное значение обретает кандидатура вице-премьера по социальным вопросам, поскольку данная сфера должна стать ключевым приоритетом. Следите за прогнозами, - пояснил Калиев.
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