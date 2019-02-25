Досаев высказался о ставках по кредиту для бизнеса

- Мы сможем найти эффективные пути, чтобы до конечного заемщика, до бизнеса эти ставки пришли в том виде, в котором они будут выгодны.

На пленарном заседании сената парламента РК Ерболат Досаев ответил на вопросы депутата Дариги Назарбаевой о том, смогут ли казахстанские предприниматели с приходом нового председателя Нацбанка надеяться на выгодные кредитные ставки, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня у нас было заседание комитета, и мы поднимали вопрос, что нужно сделать, чтобы улучшить доступ бизнеса к финансированию, кредитованию, что нужно сделать для того, чтобы процентная ставка по кредитам была значительно снижена, скажем на уровне 5-7%. Это реально?, - поинтересовалась у новоиспеченного главы Нацбанка сенатор Дарига Назарбаева.

Досаев заверил, что в рамках реализации денежно-кредитной политики найти эффективные пути в Нацбанке смогут.

- Сегодня трудно сказать, что мы можем снизить ставки до того уровня. Но можем предоставить эффективный инструмент совместно с правительством, который мы начинали. Это, например, поручения главы государства, связанные реализацией проектов в области экономики простых вещей. Вопросы, связанные с поддержкой программ по импортозамещению и локализацией. Все эти программы будут обсуждаться. Я думаю, что в рамках реализации денежно-кредитной политики, мы сможем найти эффективные пути, чтобы до конечного заемщика, до бизнеса эти ставки пришли в том виде, в котором они будут выгодны, особенно на средней и долгосрочной основе: то, что беспокоит бизнес, - указал он.

25 февраля на пленарном заседании палаты депутаты единогласно поддержали представленную Президентом страны кандидатуру Досаева на должность главы Нацбанка. В то же время Досаев поблагодарил сенаторов за оказанное ему доверие.

- Уважаемые депутаты сената, я выражаю благодарность за поддержку моей кандидатуры. Сегодня на меня возлагается большая ответственность. Елбасы и ваша, - уточнил он.

Со своей стороны спикер сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что новый глава Нацбанка оправдает возложенные на него надежды.

- Мы все поздравляем вас и мы уверены, что вы оправдаете доверие Елбасы и сената. Уверены, что вы достойно будете выполнять эту задачу, - заключил председатель палаты.

Оксана Скибан, Астана

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