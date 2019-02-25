Причины агрессии среди детей обсудили в Алматы

Сегодня детям уделяется мало времени со стороны родителей.

Алматинские полицейские обсуждают с родителями и сотрудниками школ актуальную на сегодня тему - проявление агрессии среди детей, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, инспекторы ювенальной полиции ведут практику проведения с родителям школьников правового всеобуча, с целью снижения количества правонарушений, преступлений среди молодежи, а также воспитания молодежи в духе патриотизма и миролюбия, призывая относиться к окружающим с теплотой.

- Сегодня детям уделяется мало времени со стороны родителей, которые зачастую заняты зарабатыванием денег, а воспитательный процесс отводится на второй план. Отсюда порой у школьников возникает агрессивное поведение, которое перерастает в преступные умыслы по отношению к другим школьникам. Мы, как стражи правопорядка, очень обеспокоены таким проявлениям среди подростков, о чем, кстати, свидетельствуют не единичные факты по всей стране, беспокоимся о проблеме и приглашаем родителей на правовую беседу. Когда ситуация выходит из-под контроля родителей, она осложняется тем, что в сферу преступности все больше втягивается несовершеннолетних. Сегодня у нас состоялся диалог с родительским комитетом гимназии №36, руководство которой в числе первых вынесло злободневную тему на конструктивное обсуждение, - рассказала начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы ДП Алматы Лейла Алипбаева.

В администрации школы отметили, что тема агрессивного поведения несовершеннолетних возникла не спроста.

"На фоне характерных примеров, имевших место в ряде регионах, мы просто обязаны сообща найти причинно-следственную связь такому проявлению, как агрессия. Очевидно, что ни семья, ни школа, ни полиция – в одиночку не смогут добиться эффективных результатов, и только общими усилиями нам удастся на корню пресечь этот "бич" и воспитать здоровое, сознательное и законопослушное поколение", - резюмировала директор общеобразовательной школы – гимназии №36 им. Б.Атыханулы Акмарал Аксерикова.

При этом, полицейские отметили, что обязанность по воспитанию детей ложится на родителей, ведь большую часть жизни ребенок проводит в семье.

"Необходимо регулярно разговаривать со своими чадами и узнавать, как у них дела, вести разговоры на актуальные темы в обществе. В соответствии с действующим законодательством, за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена административная и уголовная ответственность", - подытожила полковник Алипбаева.

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