Утверждены условия бюджетного кредитования Жилстройсбербанка Казахстана

Целью предоставления бюджетного кредита является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер".

Правительство Казахстана приняло постановление от 21 февраля 2019 года "Об утверждении основных условий бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам, сообщает Zakon.kz.

Так, для предоставления бюджетного кредитования Жилстройсбербанка устанавливаются следующие условия:

- бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме 28 миллиардов тенге для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов;

- бюджетный кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 20 лет по ставке вознаграждения, равной 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых) годовых;

- выделение из республиканского бюджета кредита осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;

- период освоения составляет 17 лет со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;

- выплата начисленного вознаграждения по бюджетному кредиту осуществляется 2 (два) раза в год полугодовыми платежами;

- погашение основного долга по бюджетному кредиту осуществляется заемщиком ежегодно равными долями в размере 1 миллиона тенге по истечении льготного периода, который составляет не более 80 месяцев со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика. По истечении срока кредита погашение оставшейся суммы основного долга осуществляется единовременно;

- целью предоставления бюджетного кредита является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", при этом конечная ставка вознаграждения не должна превышать 5 процентов годовых.

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