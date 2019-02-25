Даурен Абаев: Я - гражданин Республики Казахстан

Глава упраздненного министерства информации и коммуникаций прокомментировал реорганизацию.

Глава упраздненного министерства информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал реорганизацию в кулуарах Мажилиса, передает Zakon.kz.

Журналисты задали вопрос Даурену Абаеву.

- Одобрили ли вас на должность министра информации и общественного развития?

- Другой вопрос.

- Какую должность вы получили?

- Я бы не ставил так вопрос.

- А как прокомментируете реорганизацию?

- Реорганизация министерства всегда происходит с учетом текущего положения дел. Возникла необходимость реорганизации, дальнейшего. Глава государства в своем выступлении отметил поставил новые задачи, в связи с этим было реорганизовано наше министерство. В принципе, естественно, это правильный шаг, который позволит на новый уровень поднять вопросы цифровизации и вопросы информации и общественного развития.

- Как вас теперь представить?

- Гражданин Республики Казахстан!

На официальном сайте Президента Казахстана вышел Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, в котором говорится о необходимости упразднить министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан. Кроме того, глава государства реорганизовал два министерства.

Оксана Скибан, Астана

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