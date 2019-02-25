Заместитель премьер-министра: согласована новая должность Жениса Касымбека

Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов Касымбеку и после обсуждения приняли соответствующее заключение.

Мажилис согласовал кандидатуру заместителя премьер-министра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса РК.



25 февраля состоялось заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, на котором была согласована кандидатура Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра.

- Данный вопрос рассмотрен на заседании комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра кандидатуру представил руководитель Канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, - сказано в сообщении мажилиса.

Обращаясь к мажилисменам, Алдабергенов отметил, что Касымбек обладает необходимыми компетенциями для принятия решений в стратегических направлениях работы правительства.

Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов Касымбеку и после обсуждения приняли соответствующее заключение.

В документе, в частности, отмечается "Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром РК кандидатуру Касымбека Жениса Махмудулы, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя премьер-министра РК".

Ранее Женис Касымбек занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Сегодня, 25 февраля, на эту позицию была рассмотрена и согласована кандидатура Романа Скляра.

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