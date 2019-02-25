Бозумбаев и Мухамедиулы остались при своих должностях

Я выражаю огромную благодарность нашему комитету за доверие и за перспективные планы - министр Мухамедиулы.

На данный момент Мажилис Парламента стал сосредоточением будущих глав министерств. Они выходят по одному - каждый спускается от своего профильного комитета Мажилиса на лифте в гардероб на первом этаже, где их поджидают журналисты. Таким образом, одним из очередных персон, появившихся в дверях лифта, стал Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновник и деятель культуры в одном лице не стал скрывать своей радости по поводу сохранения кресла министра.

- Спасибо большое нашему комитету мажилиса, что единогласно все поддержали (мою кандидатуру). Действительно, сейчас у нас стоят большие законодательные вопросы, такие как принятие историко-культурного наследия, изменения в закон о культуре и самое главное – сейчас мы должны в короткое время внести большие изменения в закон о туристической деятельности. Поэтому я выражаю огромную благодарность нашему комитету за доверие и за перспективные планы, - сказал он.

На уточняющий вопрос остается ли Арыстанбек Мухамедиулы министром, он дал определенно позитивный ответ.

- Раз они рекомендовали…, - заключил новоиспеченный глава.

Кроме того, была согласована кандидатура Каната Бозумбаева для назначения на должность министра энергетики.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, который отметил большой опыт работы Бозумбаева в энергетической сфере.

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату. После обсуждения принято Заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Бозумбаева Каната Алдабергеновича для назначения на должность министра энергетики.

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Оксана Скибан, Астана

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