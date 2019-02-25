Елжан Биртанов сохранил пост главы Минздрава РК

Глава ведомства рассказал об одобрении кандидатуры Мажилисом.

Елжан Биртанов сохранил за собой пост министра здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в кулуарах Мажилиса.

- В целом поддержали, задали вопросы. Комитет одобрил, - прокомментировал Елжан Биртанов.

Биртанов родился 18.10.1971 в Джамбуле.



Закончил Алма-Атинский государственный медицинский институт (1994), университет штата Аризоны, город Тусон (1994), российскую медицинскую академию после дипломного образования (2001).

Магистр делового администрирования.

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат медицинских наук, тема диссертации: "Научные основы профилактики и лечения острых отравлений в Республике Казахстан в современных условиях" (1998);

· Доцент (2002);

· Доктор медицинских наук, тема диссертации: "Организационно-методические и финансово-экономические основы инновационно-инвестиционной стратегии развития системы здравоохранения Республики Казахстан" (2010)

Трудовой стаж:

· Медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г. Алматы (1991-1994);

· Врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель Информационно-консультативного токсикологического центра БСМП (1994-1998);

· Руководитель Алматинского городского токсикологического центра (1998-1999);

· Руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК (1999-2005);

· Заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (2000-2008);

· Директор РГП Институт развития здравоохранения МЗ РК (2005-2008);

· Советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2008-08.2008);

· Заместитель Председателя Правления АО "Национальный медицинский холдинг" (08.2008-12.2008);

· Вице-министр здравоохранения РК (12.2008-04.2010);

· Председатель Правления АО "Национальный медицинский холдинг" (04.2010-12.2012);

· Советник Председателя Исполнительного Совета АОО "Назарбаев Университет" (12.2012-03.2014);

· Председатель Правления ТОО "Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства" (04.2014-11.2015);

· Вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (11.2015-24.01.2017)

· Министр здравоохранения Республики Казахстан (с 25.01.2017)

Оксана Скибан, Астана.

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