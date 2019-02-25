Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бибисара Асаубаева будет участвовать в командном чемпионате мира

Одобрен возврат спортсменки в команду Казахстана.

Фото : КФШ25 февраля 2019, 17:29

Учитывая качество игры и высокий рейтинг Бибисары Асаубаевой, руководство Казахстанской федерации шахмат сочло возможным включить шахматистку в состав женской команды Казахстана, передает Zakon.kz.

Таким образом шахматистка примет участие в Командном чемпионате мира по классическим шахматам, стартующем 4 марта в Астане.

Бибисара занимает третье место в рейтинге шахматисток Казахстана.

Сейчас состав женской сборной страны выглядит следующим образом: Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Мадина Давлетбаева (резерв). Именно в таком составе сборная представит республику на Чемпионате.

–Бибисара – сильная шахматистка, и мы рады, что в Казахстан возвращаются талантливые спортсмены, готовые продолжать защищать честь своей родины на международных турнирах, – рассказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.

Два года назад менеджер юной шахматистки Лиана Танжарикова приняла решение о переходе ее подопечной в Шахматную федерацию Московской области.

7 февраля 2019 к президенту казахстанской федерации шахмат обратилась менеджер спортсменки с заявлением-просьбой о возвращении.

Российская шахматная федерация подтвердила свое согласие на переход. Федерация Казахстана, в свою очередь направила в ФИДЕ заявление и необходимые документы с тем, чтобы возвращение состоялось.

Альберт Ахметов


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты