Бибисара Асаубаева будет участвовать в командном чемпионате мира

Одобрен возврат спортсменки в команду Казахстана.

Учитывая качество игры и высокий рейтинг Бибисары Асаубаевой, руководство Казахстанской федерации шахмат сочло возможным включить шахматистку в состав женской команды Казахстана, передает Zakon.kz.

Таким образом шахматистка примет участие в Командном чемпионате мира по классическим шахматам, стартующем 4 марта в Астане.

Бибисара занимает третье место в рейтинге шахматисток Казахстана.

Сейчас состав женской сборной страны выглядит следующим образом: Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Мадина Давлетбаева (резерв). Именно в таком составе сборная представит республику на Чемпионате.

–Бибисара – сильная шахматистка, и мы рады, что в Казахстан возвращаются талантливые спортсмены, готовые продолжать защищать честь своей родины на международных турнирах, – рассказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.

Два года назад менеджер юной шахматистки Лиана Танжарикова приняла решение о переходе ее подопечной в Шахматную федерацию Московской области.

7 февраля 2019 к президенту казахстанской федерации шахмат обратилась менеджер спортсменки с заявлением-просьбой о возвращении.

Российская шахматная федерация подтвердила свое согласие на переход. Федерация Казахстана, в свою очередь направила в ФИДЕ заявление и необходимые документы с тем, чтобы возвращение состоялось.

Альберт Ахметов

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