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В Туркестане снизили цены на подключение жилых домов к природному газу

В 2019 году около 60 процентов жителей Туркестана будут обеспечены природным газом.

Фото : Самат Мырзалиев25 февраля 2019, 17:29

В настоящее время газификации города Туркестан идет полным ходом. Урегулированы цены на подключение жилых домов к природному газу, передает пресс-служба акима Туркестанской области

К примеру, если ранее стоимость услуги по подведению природного газа в индивидуальные жилые дома составляла 106 000 тенге, то сейчас снижена до 85 000 тенге. В ходе встречи с местными жителями первый заместитель председателя областного филиала партии "Нур Отан" Нурмахан Жолдасов отметил, что на сегодня для населения создаются все условия, в том числе предусмотрена оплата в рассрочку.

- На сегодняшний день газификация города Туркестан является одним из главных вопросов. По инициативе акима области, председателя областного филиала партии «Нур Отан» Жансеита Туймебаева мы проводим ряд мероприятий в этом направлении. До 80 тысяч тенге снижена цена за подведение природного газа в индивидуальные жилые дома. Кроме того, 6 тысяч тенге составит стоимость оборудования для очистки воздуха при отключении газа. Общая стоимость подведения природного газа к жилому дому составит 85 тысяч тенге. Вместе с тем, жители могут оплатить эту сумму в три этапа. На первом этапе за оформление документов необходимо будет заплатить 30 тысяч тенге. После полного оформления документов, для подведения природного газа к жилому дому нужно будет заплатить еще 30 тысяч, а после завершения всех работ оставшиеся 25 тысяч тенге, - сказал Н.Жолдасов.

Стоит отметить, что в этом году около 60% жителей города Туркестан будут обеспечены природным газом. В 2020 году город полностью будет обеспечен голубым топливом. Газификация города осуществляется в 3 этапа. В рамках первого этапа подключено 10 518 абонентов, природным газом обеспечены около 43 000 жителей. На сегодняшний день в рамках II-III этапа разработаны и начаты строительные работы по 11 проектам на сумму 20 млрд. 271 млн тенге.


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