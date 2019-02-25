Жалобы на "символическое" снижение тарифов на комуслуги прокомментировал Даленов

С этим будем разбираться - новый министр нацэкономики.

Вновь назначенный министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировал свое назначение, передает Zakon.kz.

- Комитет мажилиса одобрил. Кандидатура направлена на согласование. На должность министра национальной экономики, - сказал Даленов, еще не зная о том, что вышел соответствующий указ Президента.

Он отметил, что в случае утверждения должности, он уделит внимание: "обеспечению качественного экономического роста, которое в итоге выльется в повышение благосостояния нашего населения".

Отвечая на вопрос о жалобах населения на условное снижение тарифов на комуслуги, Даленов сказал, что будет разбираться.

- С этим будем разбираться. Мы в любом случае разберемся и будем докладывать о прогрессе в этой ситуации. Я буду анализировать, у кого на сколько понизилось, было ли оно формальным или чувствительным - понижение, - сказал Даленов.

25 февраля состоялось заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, на котором была согласована кандидатура Руслана Даленова на пост министра национальной экономики РК. Далее вышел соответствующий указ Президента.

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