Бекетаев сохранил кресло министра юстиции Казахстана

Мажилисмены согласовали его кандидатуру.

25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласована кандидатура Марата Бекетаева для назначения на должность министра юстиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Кандидатуру членам Комитета Палаты представил заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Талгат Сарсенбаев.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Бекетаева Марата Бакытжановича для назначения на должность министра юстиции Республики Казахстан.

Бекетаев родился 29 августа 1977 года в Шымкенте.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный юридический институт (1998)

· Лондонская школа экономики и политических наук (2000)

Магистр права по группе предметов Международное бизнес-право

Трудовой стаж:

· Консультант по правовым вопросам Британского Совета в г. Алматы, заведующий сектором РГП "Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2002);

· Начальник ЗАО "Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2003);

· Начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2003-2004);

· Заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2004);

· Заместитель директора, директор РГКП "Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2004-2006);

· Советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан (2006-2007);

· Советник Премьер-министра Республики Казахстан (2007);

· Вице-министр юстиции Республики Казахстан (06.2007-04.2010);

· Ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан (04.2010-12.2015);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (11.12.2015-13.09.2016);

· Министр юстиции Республики Казахстан (с 13.09.2016).

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