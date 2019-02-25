Бекетаев сохранил кресло министра юстиции Казахстана
Мажилисмены согласовали его кандидатуру.
25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласована кандидатура Марата Бекетаева для назначения на должность министра юстиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.
Кандидатуру членам Комитета Палаты представил заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Талгат Сарсенбаев.
После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Бекетаева Марата Бакытжановича для назначения на должность министра юстиции Республики Казахстан.
Бекетаев родился 29 августа 1977 года в Шымкенте.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный юридический институт (1998)
· Лондонская школа экономики и политических наук (2000)
Магистр права по группе предметов Международное бизнес-право
Трудовой стаж:
· Консультант по правовым вопросам Британского Совета в г. Алматы, заведующий сектором РГП "Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2002);
· Начальник ЗАО "Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2003);
· Начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2003-2004);
· Заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2004);
· Заместитель директора, директор РГКП "Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2004-2006);
· Советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан (2006-2007);
· Советник Премьер-министра Республики Казахстан (2007);
· Вице-министр юстиции Республики Казахстан (06.2007-04.2010);
· Ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан (04.2010-12.2015);
· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (11.12.2015-13.09.2016);
· Министр юстиции Республики Казахстан (с 13.09.2016).
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