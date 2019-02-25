Эксперты: Президентство Трампа обвалит экономику США

За последние месяцы 2018 года темпы роста ВВП в США сократились с 3,4 процента в третьем квартале, до 2,5 процента в годовом исчислении.

Более трех четвертей экономистов прогнозируют, что США войдут в рецессию до конца 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics).

Было опрошено 300 экспертов. Десять процентов из них ожидают, что рецессия начнется уже в этом году, 42 процента уверены, что в следующем, а 25 процентов, что через год.

По оценке экспертов, за последние месяцы 2018 года темпы роста ВВП в США сократились с 3,4 процента в третьем квартале, до 2,5 процента в годовом исчислении.

Основной проблемой экономисты назвали политику президента США Дональда Трампа. 36 процентов экспертов считают, что, если существующие тарифы, введенные в ходе торговой войны на целый ряд категорий товаров из Китая, оставят в силе, рост ВВП в 2019 году сократится на 25 базисных пунктов. Еще 26 процентов опрошенных специалистов ожидают при таком сценарии снижения на 50 базисных пунктов, а 15 процентов участников опроса полагают, что снижение превысит 50 базисных пунктов.

Источник: Lenta.ru

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