США дали высокую оценку Астанинской декларации по ПМСП

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел встречу с Секретарем департамента (министр) здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром.

Министр здравоохранения Казахстана и Министр США обсудили вопросы онкологии, персонифицированной медицины и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

В рамках рабочей поездки в Вашингтон министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел встречу с Секретарем департамента (министр) здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром. Кроме того, на встрече также присутствовал помощник секретаря (вице-министр) по вопросам здравоохранения адмирал Брэт Гирор. Важно отметить, что Гирор принимал участие в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Астане, где посетил ряд объектов здравоохранения.

В ходе встречи обсудили вопросы состояния и перспективы двухстороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. В частности, Елжан Биртанов выразил благодарность Американской стороне за вступление США в Группу друзей по продвижению Астанинской декларации по ПМСП.

Кроме того, стороны обсудили вопрос организации параллельной сессии "Казахстан и США" по ПМСП во время совещания высокого уровня по ВОУЗ на Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года.

Также поднимались вопросы работы центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и центра по обеспечению безопасности продуктов питания и медикаментов (FDA). В этом направлении Елжан Биртанов проинформировал своего коллегу о реформах, которые сейчас ведутся в нашей стране. В частности, о планах создания нового комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Новая структура будет контролировать качество различных товаров, в том числе лекарств и розничных цен на них, а также будет производить контроль качества оказываемых населению медицинских услуг.

Глава здравоохранения США также поделился опытом работы по обеспечению безопасности продуктов питания и медикаментов, по проведению научных исследований по онкологии среди детей, исполнению Национальной программы по персонализированной медицине, а также рассказал о возможности обмена опытом по этим вопросам.

Еще одной из тем встречи был вопрос работы центральной референс-лаборатории в Алматы. Биртанов рассказал о ее структуре, где также задействованы министерство образования и науки, и министерство юстиции. В свою очередь, американской стороной было предложено проведение конкретных научных исследований и разработок.

Важно отметить, что во время встречи помощник секретаря (вице-министр) по вопросам здравоохранения Адмирал Брэт Гирор привел пример работы объекта здравоохранения Астаны (10-ой поликлиники) по подходам защиты здравоохранения и реализации продуктивной работы ПМСП. Он подчеркнул, что этот пример он всегда демонстрирует своим коллегам.

Справочно: Алекс Азар в 1988 году получил степень бакалавра искусств по управлению и экономике в Дартмутском колледже, окончил Йельскую школу права.

В 2005—2007 годах являлся заместителем министра здравоохранения и социальных служб в администрации Джорджа Буша.

13 ноября 2017 года президент Трамп сообщил в своем Твиттере о представлении Алекса Азара на должность министра здравоохранения и социальных служб США. 24 января 2018 года кандидатура Азара была утверждена Сенатом 55 голосами против 43, а 29 января он принес присягу и официально вступил в должность.

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