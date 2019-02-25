Ерлан Тургумбаев сохранил должность министра МВД
Опубликованы данные о новом правительстве.
Стало известно, кто возглавит МВД в новом правительстве, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Ерлана Тургумбаева на должность министра МВД, глава государства подписал соответствующий указ.
Дата рождения: 14.08.1962
Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата
Семейное положение, родственные связи:
· Жена: Джансараева Рима Еренатовна
· Дети: сыновья - Марлен (1987 г.р.), Маргулан (2001 г.р.)
Владение языками:
· Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. Кирова (1984)
Юрист-правовед
· Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (2003)
Экономист
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий» (2004)
Трудовой стаж:
· Оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986);
· Оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель Начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД г. Алматы (1986-1993);
· Заместитель начальника следственного управления ГУВД г. Алматы (1993-1995);
· Начальник Калининского РОВД (1995);
· Начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г. Алматы (1995-1996);
· Начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета Республики Казахстан (1996-1997);
· Начальник следственного управления ГУВД г. Алматы (1997);
· Начальник Жетысуского РУВД (1997);
· Заместитель начальника ГУВД г. Алматы (1997-2000);
· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2000-2001);
· Управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (01.2001-02.2002);
· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-09.2002);
· Начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (09.2002-04.2003);
· Начальник УВД Северо-Казахстанской области (04.2003-05.2006);
· Председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (05.2006-31.07.2006)
· Начальник Департамента внутренних дел города Алматы (31.07.2006-12.2012);
· Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан (12.2012-02.2019);
· Министр внутренних дел Республики Казахстан (с 12.02.2019)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена: «Айбын» 2-ой степени (2005), «Даңқ» ІІ степени, знак «Кайсар» І степени;
· Медали;
· Почетные грамоты МВД РК;
· Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор книги «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных инструкций» (2004) и ряда публикаций в прессе
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Генерал-майор полиции (05.2007).
Все новости по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!