Ерлан Тургумбаев сохранил должность министра МВД

Опубликованы данные о новом правительстве.

Стало известно, кто возглавит МВД в новом правительстве, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Ерлана Тургумбаева на должность министра МВД, глава государства подписал соответствующий указ.

Тургумбаев Ерлан Заманбекович

Дата рождения: 14.08.1962

Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата

Семейное положение, родственные связи:

· Жена: Джансараева Рима Еренатовна

· Дети: сыновья - Марлен (1987 г.р.), Маргулан (2001 г.р.)

Владение языками:

· Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. Кирова (1984)

Юрист-правовед

· Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (2003)

Экономист

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий» (2004)

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986);

· Оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель Начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД г. Алматы (1986-1993);

· Заместитель начальника следственного управления ГУВД г. Алматы (1993-1995);

· Начальник Калининского РОВД (1995);

· Начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г. Алматы (1995-1996);

· Начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета Республики Казахстан (1996-1997);

· Начальник следственного управления ГУВД г. Алматы (1997);

· Начальник Жетысуского РУВД (1997);

· Заместитель начальника ГУВД г. Алматы (1997-2000);

· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2000-2001);

· Управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (01.2001-02.2002);

· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-09.2002);

· Начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (09.2002-04.2003);

· Начальник УВД Северо-Казахстанской области (04.2003-05.2006);

· Председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (05.2006-31.07.2006)

· Начальник Департамента внутренних дел города Алматы (31.07.2006-12.2012);

· Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан (12.2012-02.2019);

· Министр внутренних дел Республики Казахстан (с 12.02.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена: «Айбын» 2-ой степени (2005), «Даңқ» ІІ степени, знак «Кайсар» І степени;

· Медали;

· Почетные грамоты МВД РК;

· Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор книги «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных инструкций» (2004) и ряда публикаций в прессе

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-майор полиции (05.2007).

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