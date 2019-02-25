Обновленный кабмин Казахстана

Новым премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин.

25 февраля в Астане состоялось пленарное заседание мажилиса Парламента РК под председательством Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана внес на рассмотрение кандидатуру Аскара мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали Президента.

"Депутаты мажилиса Парламента одобрили кандидатуру мамина на пост нового главы Правительства. Глава государства подписал указ о назначении мамина премьер-министром РК", - сообщили в Акорде.

В Сенате и мажилисе согласовали кандидатуры на должности председателя Национального Банка и глав министерств.

После чего Нурсултан Назарбаев постановил назначить:

Смаилова Алихана Асхановича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов Республики Казахстан;

Касымбека Жениса махмудулы – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;

Атамкулова Бейбута Бакировича – министром иностранных дел Республики Казахстан;

Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики Казахстан;

Тургумбаева Ерлана заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;

Абаева Даурена Аскербековича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

Бекетаева марата Бакытжановича – министром юстиции Республики Казахстан;

Биртанова Елжана Амантаевича – министром здравоохранения Республики Казахстан;

мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Жумагалиева Аскара Куанышевича – министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Бозумбаева Каната Алдабергеновича – министром энергетики Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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