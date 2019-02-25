Обновленный кабмин Казахстана
Новым премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин.
25 февраля в Астане состоялось пленарное заседание мажилиса Парламента РК под председательством Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.
Президент Казахстана внес на рассмотрение кандидатуру Аскара мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали Президента.
"Депутаты мажилиса Парламента одобрили кандидатуру мамина на пост нового главы Правительства. Глава государства подписал указ о назначении мамина премьер-министром РК", - сообщили в Акорде.
В Сенате и мажилисе согласовали кандидатуры на должности председателя Национального Банка и глав министерств.
После чего Нурсултан Назарбаев постановил назначить:
Смаилова Алихана Асхановича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов Республики Казахстан;
Касымбека Жениса махмудулы – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
Атамкулова Бейбута Бакировича – министром иностранных дел Республики Казахстан;
Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Бекетаева марата Бакытжановича – министром юстиции Республики Казахстан;
Биртанова Елжана Амантаевича – министром здравоохранения Республики Казахстан;
мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Жумагалиева Аскара Куанышевича – министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Бозумбаева Каната Алдабергеновича – министром энергетики Республики Казахстан.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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