Бейбут Атамкулов - министр иностранных дел РК
Он сохранил свой пост.
Стало известно, кто возглавит МИД в новом правительстве, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Бейбута Атамкулова на должность министра МВД, глава государства подписал соответствующий указ.
Атамкулов Бейбут Бакирович – Министр иностранных дел РК
Дата рождения: 19.05.1964
Место рождения: КазССР; Алматинская область; Жамбылский район; село Узынагаш
Семейное положение, родственные связи:
· Жена: Сапарбаева Багила Адыхановна (1970 г.р.)
· Дети: Диас (1993 г. р.), Амаль (1999 г. р.), Бокей (2003 г. р.)
Владение языками:
· Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1986)
Инженер-металлург
· Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (2000)
Экономист
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере, на примере Республики Казахстан» (2000)
Трудовой стаж:
· Плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода (1986-1991);
· Директор ВТФ «Черметэкспорт», РВО «Казметаллэкспорт» (1991-1993);
· Первый заместитель генерального директора ГВК «Казахстан Сауда» Министерства внешнеэкономических связей РК (1993-1996);
· Первый заместитель генерального директора ГАО «Карагандинский металлургический комбинат» (1996);
· Президент компании «Рахат МеталС» (1996-2002);
· Президент, председатель Совета директоров ГК «Рахат» (2002-2006);
· Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006);
· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2007);
· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран (2007-2008);
· Генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (05.2010-09.2012);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (11.2010-07.2012);
· Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (10.2012-06.08.2014);
· Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-08.2015);
· Аким Южно-Казахстанской области (08.08.2015-10.2016);
· Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (07.10.2016-26.12.2018);
· Министр иностранных дел Республики Казахстан (с 26.12.2018)
Прочие должности:
· Председатель Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (25.12.2012)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы» (2008).
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