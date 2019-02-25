Болат Жамишев вошел в совет директоров Цеснабанка

Болат Бидахметович Жамишев имеет опыт управления в финансовой сфере, возглавлял Министерство финансов РК.

25 февраля 2019 года Болат Жамишев и Ербол Орынбаев вошли в состав Совета директоров АО “Цеснабанк”, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Болат Бидахметович Жамишев имеет огромный опыт управления в финансовой сфере, возглавлял Министерство финансов РК (2007-2013 гг.), Министерство регионального развития РК (2013 - 2014 гг.), был председателем Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-2006 гг.), кандидат экономических наук, является автором более 40 научных публикаций по финансам и банковской сфере. На данный момент также является Председателем правления - Членом Совета директоров АО "Банк развития Казахстана".

Орынбаев Ербол Турмаханович - магистр права Московского Государственного Университета им. Ломоносова, магистр по международному экономическому развитию Сэнфордской школы государственной политики при Университете Дьюка (США). Имеет большой опыт работы в государственном и частном секторе. В разное время занимал должность Заместителя Премьер-министра РК, Помощника Президента РК по экономическим вопросам, Управляющего Директора Международного Банка Реконструкции и Развития, был членом Правления Национального банка РК и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

- От лица Совета директоров и руководства АО “Цеснабанк” хотел бы выразить свое большое удовлетворение, что г-н Жамишев и г-н Орынбаев, оба высококвалифицированных и широко признанных профессионала, согласились войти в наш Совет директоров. Они являются признанными экспертами с безупречной репутацией. Данные назначения играют ключевую роль в укреплении уровня доверия клиентов к Цеснабанку и реализации его новой стратегии развития, - прокомментировал назначения председатель совета директоров АО "Цеснабанк" Шигео Катсу.

Таким образом в состав управляющего органа АО "Цеснабанк" в настоящее время входят:

● Шигео Катсу - Председатель Совета директоров

● Ербол Орынбаев - член Совета директоров

● Болат Жамишев - Независимый директор

● Евгений Пан - член Совета директоров

● Даулет Кабылбаев - Независимый директор

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