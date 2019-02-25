Юнкер и Мэй снова обсудят условия по Brexit

Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом и привести к дефициту некоторых категорий товаров.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер проведет встречу с премьером Великобритании Терезой Мэй по ситуации на переговорах вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) на полях саммита Евросоюз — Лига арабских государств (ЕС — ЛАГ), второй день которого проходит в понедельник в Шарм-эш-Шейхе, сообщает ТАСС.

- Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье примет в Брюсселе команду премьера Мэй, чтобы продолжить работу, - рассказала представитель ЕК Мина Андреева.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам консультаций с Мэй ограничился фразой, что они "провели хорошую конструктивную" встречу.

Более пессимистично высказался премьер Нидерландов Марк Рютте, по словам которого, "Брюссель и Лондон сомнабулически бредут к выходу без соглашения".

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

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