Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана

Ожидается таяние снега и формирование талого стока.

В трех областях объявлено РК штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом повышения температурного фона в городе Алматы, а также Алматинской и Кызылординской областях в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года ожидается таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

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