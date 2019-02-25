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Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана

Ожидается таяние снега и формирование талого стока.

Фото : newsdelo.com25 февраля 2019, 19:16

В трех областях объявлено РК штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом повышения температурного фона в городе Алматы, а также Алматинской и Кызылординской областях в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года ожидается таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.


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