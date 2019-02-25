Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана
Ожидается таяние снега и формирование талого стока.
Фото : newsdelo.com25 февраля 2019, 19:16
В трех областях объявлено РК штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В связи с прогнозом повышения температурного фона в городе Алматы, а также Алматинской и Кызылординской областях в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года ожидается таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.
В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.
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