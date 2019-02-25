Казахстанец взял "серебро" на турнире по каратэ в Словакии

Соревнования проходили в 55-килограммовой весовой категории среди 16-17 летних юниоров.

Конысбек Алишершарип стал обладателем серебряной медали на международном турнире по каратэ-до, который прошел в столице Словакии - Братиславе, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В этом турнире кызылординский спортсмен состязался в 55-килограммовой весовой категории среди 16-17 летних юниоров. Он проиграл сопернику только в финале.

Ранее в этом турнире Асемгуль Ердаулет в весовой категории 47 кг выиграла "золото" среди 14-15 летних спортсменов.

Подготовкой кызылординских спортсменов занимались их личные тренеры Рустем Караев и Нурбол Тойшыбаев.

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