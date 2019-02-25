Полицейские Рудного задержали воров, совершивших четыре кражи за ночь

Проводится досудебное расследование.

Полицейские Рудного задержали воров, которые за ночь совершили четыре кражи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В третьем часу ночи поступило сообщение, о том, что по улице Молодая гвардия была совершена попытка взлома магазина.

Полицейские, изучив записи с видеокамер, составили ориентировку на взломщиков. Позже, патруль заметил двух подозрительных мужчин и остановил их для проверки документов.

У одного из задержанных обнаружили два аккумулятора и документы на имя Вячеслава Сизова. Но дело в том, что Вячеслав Сизов стал одной из жертв криминального дуэта в ту ночь. Был ограблен его гараж. Преступники похитили деньги, банковские карты, водительское удостоверение.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК "Кража". Вячеслав Сизов обратился в управление полиции Рудного с благодарностью в адрес старших сержантов Нурмаханова и Алагауова за оперативность в раскрытии кражи.

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