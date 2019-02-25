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ДЧС Алматинской области обратился к жителям с предупреждением

Ожидается потепление.

Фото : Пресс-служба ДЧС Алматинской области25 февраля 2019, 20:59

Жителей Алматинской области предупреждают о формирование талого стока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 25 февраля 2019 года, Департамент по ЧС Алматинской области предупреждает что, в связи с повышением температурного фона в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года, в Алматинской области и прилегающих территориях к городу Алматы ожидается таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.

В связи с этим граждан просят:

- своевременно провести очистку от снега арыков, крыш, фундаментов и отмосток домов и строений;

- прочистить водосточные каналы;

- герметизировать скважины, колодцы, шахты и погреба;

- при необходимости заготовить песок и шлак.


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