ДЧС Алматинской области обратился к жителям с предупреждением
Ожидается потепление.
Жителей Алматинской области предупреждают о формирование талого стока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 25 февраля 2019 года, Департамент по ЧС Алматинской области предупреждает что, в связи с повышением температурного фона в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года, в Алматинской области и прилегающих территориях к городу Алматы ожидается таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.
В связи с этим граждан просят:
- своевременно провести очистку от снега арыков, крыш, фундаментов и отмосток домов и строений;
- прочистить водосточные каналы;
- герметизировать скважины, колодцы, шахты и погреба;
- при необходимости заготовить песок и шлак.
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