В Алматы ограничат движение автобусного маршрута

26 февраля с 10:00 до 17:00 маршрут № 14 изменит свое движение.

Движение маршрута будет изменено в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Завтра, 26 февраля, с 10:00 до 17:00, в связи с проводимыми ремонтными работами на пересечении улиц К. Сатпаева – ул. Балкантау, движение автобусного сообщения будет ограничено, – говорится в сообщении транспортной компании.

Маршрут № 14 от начального пункта "Железнодорожный вокзал" до пересечения ул. К. Сатпаева – пр. Б. Момышулы без изменения, далее направо на пр. Б. Момышулы, налево на пр. Тауелсыздык, налево на ул. Кошкарбаева, направо на ул. Аманжолова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении – по аналогичной схеме движения.

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