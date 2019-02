Трамп обрушил цены на нефть

Цены на нефть резко упали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в Twitter, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент публикации фьючерс на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле стоил 65,8 доллара, что на 1,8 процента меньше, чем в конце торговой сессии накануне.

Баррель американского топлива марки WTI стоит 56,2 доллара. Падение по сравнение с уровнем 22 февраля также составило 1,8 процента.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Цены на нефть растут слишком сильно. ОПЕК [Организация стран-экспортеров нефти], расслабься. Мир слишком хрупок, чтобы вынести такие ценовые скачки".

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!