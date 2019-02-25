Алматинцы несколько лет не могут получить документы на приобретенные квартиры

Люди не могут устроить детей в детсады и получить работу – везде требуют прописку.

Несколько десятков человек не могут получить документы на квартиры, за которые они заплатили миллионы. Строительная компания не дает ничего, кроме обещаний уже несколько лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Владельцы в квартирах живут, но собственниками себя не чувствуют. Обращение в суд тоже не принесло результатов.

Жители микрорайона Аккент в Алматы бьются за свои права. Большинство из них много лет назад приобрели долгожданные квадратные метры, но права на них до сих пор не получили.

Аяна Тастанова с семьей приобрела квартиру в рассрочку на 5 лет в 2011 году.

- В 2016 году мы полностью закрыли долг перед компанией и до сих пор ждем документы. Мы несколько раз обращались в компанию с просьбой, чтобы нам дали право собственности, но уже ждем 3 года, никаких результатов нет. Мы подали в суд коллективно. Там тоже длится. Компания подала на апелляцию, - рассказывает жительница города Аяна Тастанова.

Люди говорят, живут, словно на птичьих правах. Они не могут устроить детей в детсады и получить работу – везде требуют прописку. Ленара Заппарова с супругом в прошлом году приобрели здесь вторичное жилье. В течение 60 дней в компании обещали – все документы предоставят. Спустя год ничего не изменилось.

- Мы ничего не можем сделать, вообще. То есть, если я сейчас захочу устроиться на работу, я не смогу. У меня приезжали гости из другой страны, я не смогла даже зарегистрировать их по своему адресу, так как мы не являемся собственниками этой квартиры, хотя мы ее за наличку приобрели, - возмущается жительницы города, - Ленара Заппарова.

Все квартиры сейчас находятся в ведении залогодержателя. Именно перед ним у застройщика имеются обязательства. Юрист, которая, к слову, изначально не шла на контакт и закрывала перед людьми двери, все же прокомментировала ситуацию позднее.

- В настоящее время компания направила залогодержателю все необходимые документы для снятия залогового обременения. После снятия залогового обременения обязательно передаст права собственности на квартиры всем этим покупателям. Сейчас это все решается, надеемся, что в ближайшее время, - говорит юрист строительной компании Лейла Махат.

В ближайшее время, пояснила юрист, - это до конца февраля. Но и эти слова не убедили жильцов, которые отчаялись ждать.

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