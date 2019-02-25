На Урале снова всплыла мертвая рыба

Только за несколько дней собрали около 30 килограммов мертвой рыбы.

Мертвую рыбу снова начали собирать с побережья Урала. После резкого потепления сотни тушек сазанов и окуней всплыли на поверхность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

На месте сейчас работают сотрудники межведомственной комиссии. Только за несколько дней собрали около 30 килограммов мертвой рыбы. Специалисты опасались, что она попадет в Каспий. Пробы тушек уже отправили на химические и биологические экспертизы. Правда, когда будут результаты, неизвестно.

Массовый мор произошел в конце прошлого года. Погибло около ста тонн рыбы, в том числе ценные породы. По предварительной версии, в воду попал аммиак. Также были превышены предельно допустимые нормы хлорида. Виновных все еще ищут.

- Пробы тушек и воды уже отправили на экспертизы. В самой воде сейчас нет мертвой рыбы. Она вся выплыла на берег. Но, как вы видите, уже все убрано. Все результаты будут оглашены, - говорит начальник управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.

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