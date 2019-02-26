Консультант сборной РК по вольной борьбе: Мы дадим шанс молодым ребятам

Казахстанские борцы-вольники начали подготовку к крупнейшим мировым стартам.

Сборная Казахстана по вольной борьбе завершила учебно-тренировочный сбор, который прошел на загородной базе AIBA в Талгаре. Для совместных УТС с нашей командой прибыли борцы вольники из Белоруссии, Узбекистана, а также по несколько представителей из Бахрейна, Литвы и Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Хотя до главного старта сезона - чемпионата мира в Астане, еще далеко (он пройдет осенью), спортсмены ведут активную подготовку. О целях и задачах прошедшего сбора и ближайших планах команды мы попросили рассказать консультанта сборной Казахстана по вольной борьбе, знаменитого наставника Майрбека Юсупова.

- Мы специально решили готовиться на этой базе, на высоте 1400 метров над уровнем моря. Мы здесь уже не раз бывали, и в общем нам нравятся здешние условия. Главная задача этого сбора – работа над функциональной подготовкой. Делаем такую объемную работу, над техникой и тактическими действиями. Тем более, что с нами на сборах ребят из Узбекистана и Кыргызстана, а это одни из наших основных соперников на континенте.

- Уже на этой неделе в Болгарии стартует престижный международный турнир "Дан Колов-Никола Петров". Выступят ли там наши борцы?

- Изначально мы планировали выступить на турнире "Дан Колов". Но дело в том, что чемпионат Казахстана у нас по плану должен был пройти в мае месяца, однако в связи с проведением Спартакиады было решено провести его в феврале. Мы только 10-го числа закончили первенство страны, а уже 13-го у нас по плану стоял сбор. И с учетом участия на турнире нам предстояло бы вылететь из Алматы 26-го числа. Мы решили не перегружать ребят, в первую очередь сгонкой веса. Тем более, что турнир у вольников носит статус рейтингового, а значит нет допуска провеса в 2-килограмма. Сейчас у нас идет процесс обновления команды. И на ближайшем чемпионате Азии мы дадим шанс молодым ребятам, чемпионам Казахстана выступить и проявить себя.

- Каковы ближайшие планы сборной Казахстана по вольной борьбе?

- По окончании сбора, мы заедем на базу в Академию вольной борьбы, где пробудем до первых чисел марта. С 10 по 28 марта у нас уже запланирован сбор на базе "Стайки" в Минске. Там, с нами будут команды Белоруссии, Узбекистана, Болгарии, Венгрии и еще ряда европейских стран. Там основной базовый сбор, где будет проводится еще более объемная работа. По завершении данного сбора, те из ребят, участие которых планируется на чемпионате мира, поедут на турнир "Mongolia Open" в апреле месяце. До начала чемпионата Азии мы проведем еще один сбор здесь же на базе в АИБА и уже отсюда 21 апреля отправимся на первенство континента. А уже с 1-3 мая в Махачкале пройдет Международный турнир "Али Алиева", куда также отправятся те, кто скорее всего и будет защищать честь страны на мировом первенстве. С одной стороны, на этом турнире очень хороший призовой фонд, ну и самое главное, для участия в нем приедут сильнейшие борцы со всего мира.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!