ЗКО грозит бедствие в связи с небывалым снегопадом

Местные жители говорят, что не помнят такого снегопада. Руки устали убирать снег.

Тысячи жителей Уральска и Западно-Казахстанской области оказались в зоне риска. Рекордное количество снега, какого не видели десятилетиями, при потеплении может затопить частные подворья и до максимума поднять уровень воды в реках, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Власти снова и снова проводят совещания, сверяются с прогнозами и готовят эвакуационные пункты.

В последний месяц зимы в Уральске едва ли не каждую неделю проходят заседания коммунальных и экстренных служб. Несмотря на еще совершенно зимнюю погоду, тема весеннего паводка сейчас самая острая. Небывалое количество снега сулит уральцам большие проблемы.

- Оповещены все опасные, подтапливаемые участки на дачных участках. Разосланы памятки, эвакопункты на сегодняшний день у нас готовы полностью, 28 эвакопунктов. Значит, коммунальные службы, службы ЧС работают в круглосуточном режиме, но паводковая ситуация – угроза большая, - говорит аким города Уральска Мурат Мукаев.

В зоне риска – пригородные дачные массивы, где сейчас проживают около 14 тысяч человек. Дачи расположены в поймах рек Урал, Деркул, Чаган, и при большом подъеме воды могут быть затоплены. А талая вода доставит много хлопот самому Уральску. В этом году в городе выпало рекордное количество снега. Едва ли не на каждой улице сугробы выше человеческого роста. Коммунальщики, заверил аким города, уже три месяца работают круглосуточно. Но убранные улицы засыпает вновь и вновь.

Местные жители говорят, что не помнят такого снегопада. Руки устали убирать снег.

Совещание проводили в одном из районов с наибольшей вероятностью затопления. Пока рядовые сотрудники ЧС раздают памятки, начальство отчитывается перед администрацией города и области. Именно для спасателей наступает трудное время. Уже через пару недель снег начнет активно таять, а некоторые районы города к встрече весны еще не готовы.

На выездном совещании было отмечено, что коммунальные службы всех городов Казахстана в совокупности с сельских и городских улиц вывезли около 3 миллионов кубометров снега. При этом только в Уральске на подобные загородные полигоны отгрузили уже больше 700 тысяч кубометров снега. Получается – это четверть от всего объема снега, вывезенного по всей стране. Несмотря на активную работу коммунальщиков, целые районы Уральска до сих пор, в буквальном смысле, утопают в снегу. На многих из них техника не появлялась за всю зиму ни разу. И только сейчас, немного разгрузив центр города, погрузчики и КамАЗы перебираются на окраины. Но прогнозы синоптиков неутешительны – на пороге очередные снегопады.

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