Международная комиссия оценила подготовку Астаны к чемпионату мира-2019 по борьбе

Столицу посетил технический делегат соревнования.

Завершился рабочий визит в Астану членов Объединенного мира борьбы (UWW) во главе с техническим делегатом чемпионата мира-2019 Питером Баска, передает Zakon.kz.

В составе делегации также директор по коммуникациям и маркетингу UWW Гордон Темплеман, IT-директор Себастьян Гуенат, менеджер по проведению соревнований Рамиль Ахмадов и руководитель спортивной презентации Фредерик Точон.

Эксперты оценили готовность Астаны к проведению мирового первенства, который пройдет в период с 14 по 22 сентября. Комиссия побывала на Барыс-Арене, которая станет площадкой проведения борцовского форума, ознакомилась с логистическими возможностями главного города страны, а также инфраструктурой, в частности спортивным комплексом, техническим оснащением и гостиницей, местом проживания спортсменов.

Нынешнее мировое первенство является квалификационным отборочным на Олимпийские игры в Токио-2020 года. Планируется, что в этот соревновательный период посетят свыше тысячи человек только официальных лиц, в том числе спортсменов, тренеров, представителей UWW.

Напомним, что на минувшей неделе в Астане также прошло заседание Организационного комитета чемпионата мира. Председателем оргкомитета был избран министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Директором назначен вице-президент Федерации греко-римской, женской и вольной борьбы Ерлан Кожасбай.

Кроме того, в состав Оргкомитета также вошли вице-президент НОК Данияр Абулгазин, Генеральный секретарь НОК Сакен Мусайбеков, вице-президенты Федерации Даулет Турлыханов и Гюзель Манюрова, а также Председатель комитета по физической культуре и спорту министерства культуры и спорта Серик Сапиев.

Альберт Ахметов

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