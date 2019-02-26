Строители самой большой мечети Центральной Азии упали с 60-метровой высоты
Погибших нет. Девять человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы Душанбе.
Фото : news.tj26 февраля 2019, 00:36
Чрезвычайное происшествие произошло утром 25 февраля на стройплощадке крупнейшей в регионе мечети, которую возводят в Душанбе, сообщает news.tj.
Во время проведения работ на объекте рухнули строительные леса, и рабочие упали с высоты около 60 метров.
- Погибших нет. Девять человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы Душанбе, - сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи.
- На место ЧП выехали спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, которые достали из-под завалов людей. Все пострадавшие были госпитализированы в Национальный медицинский центр столицы, - добавила она.
О состоянии здоровья пострадавших пока не сообщается, однако, по словам Юсуфи, один строитель отказался от госпитализации.
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