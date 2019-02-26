Китаянка привязала голых мужа с любовницей к дереву

Правоохранители отметили, что женщина приняла "радикальные меры" для сохранения семьи после "эмоционального спора".

Жительница китайской провинции Гуйчжоу привязала к дереву уличенного в измене мужа и его любовницу. Видео, на котором полуголые мужчина и женщина окружены толпой смеющихся людей, опубликовал в понедельник, 25 февраля, сообщает портал Известия. со ссылкой на The Sun.

На видеозаписи также запечатлен полицейский, который не вмешивается в происходящее.

По данным местных СМИ, обнаружив супруга с любовницей, женщина принудила их выйти на площадь и привязала к дереву.

Бюро безопасности округа Хушуи подтвердило произошедшее. Правоохранители отметили, что женщина приняла "радикальные меры" для сохранения семьи после "эмоционального спора". О каких-либо задержаниях не сообщается.

В январе сообщалось, что в индонезийской провинции Восточная Ява женщина заживо сожгла своего мужа, из-за того что он отказался сообщить ей пароль от мобильного телефона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!