США призвали заморозить нефтяные активы Венесуэлы

Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить об ужесточении санкций против правительства Венесуэлы.

Администрация США призывает страны Группы Лимы заморозить активы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и сделать ряд других шагов в целях усиления давления на правительство в Каракасе во главе с президентом Николасом Мадуро и оказания поддержки венесуэльской оппозиции и ее лидеру Хуану Гуайдо. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник в колумбийской столице на заседании Группы Лимы, сообщает ТАСС.

"Сегодня Соединенные Штаты с уважением призывают все собравшиеся здесь страны активизировать усилия, направленные на то, чтобы отсечь режим Мадуро от доступа к финансированию и сделать следующие шаги, дабы изолировать диктатуру Мадуро. Во-первых, мы призываем все страны Группы Лимы немедленно заморозить активы PDVSA. Во-вторых, мы настаиваем на том, чтобы вы передали контроль над активами Венесуэлы в ваших странах от подельников Мадуро правительству президента Гуайдо, сделав это немедленно. Мы также призываем все присутствующие страны ограничить выдачу виз ближнему кругу Мадуро и проголосовать за признание представителя президента Гуайдо в Межамериканском банке развития", - заявил Пенс.

С его точки зрения, описанные им меры следует принять безотлагательно. "Это важные шаги, которые уже сегодня должны быть поддержаны Группой Лимы и завтра сделаны вашими странами. Пришло время", - убежден Пенс.

Пенс также сообщил, что Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить об ужесточении санкций против правительства Венесуэлы.

- Хочу также добавить, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят еще более жесткие санкции против коррумпированных финансовых сетей режима [правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро]. Мы будем работать с вами для того, чтобы отыскать все деньги до последнего доллара, которые были ими [членами правительства Мадуро] украдены и будем работать над тем, чтобы вернуть эти деньги венесуэльскому народу, - сказал он.

"По мере того как мы продолжаем наращивать дипломатическое и экономическое давление на режим Мадуро, мы надеемся на мирный политический переход к демократии", - утверждал вице-президент. "Тем не менее, как отмечал президент [США Дональд] Трамп, все варианты действий по-прежнему рассматриваются", - подчеркнул он.

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