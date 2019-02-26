Пропавшая 19 лет назад казахстанка нашлась в Душанбе

Сейчас ей помогают с оформлением документов.

Казахстанским дипломатам случайно удалось разыскать гражданку Казахстана, которую родственники потеряли 19 лет назад. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Речь идёт о девушке в 16 летнем возрасте уехавшей в Душанбе. По словам её матери, дочь влюбилась в гражданина Таджикистана. Всё это время о ней не было информации. Имелась только фотография 19-летней давности.

Делу помог случай. Консул Казахстана в Таджикистане увидел похожую девушку из окна автомобиля. В итоге, после всех формальностей, Асель, это была действительно она, вернулась домой к родным. Сейчас ей помогают с оформлением документов. С супругом Асель развелась.

- Наш консул ехал на машине и увидел девушку вдоль обочины. Он показал фотографию и видео ее родных, она полчаса плакала и была обескуражена, не понимала, что с ней происходит. Мы её привезли в посольство, собрали деньги на обратный билет, выдали спецдокумент - свидетельство для возвращения в Казахстан, - рассказал Смадияров.

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