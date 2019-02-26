Задания "исчезли" из тетради. В Китае нашли "самого несчастного" школьника

Ученик писал задания стирающейся ручкой.

В Китае одного из учеников школы назвали "самым несчастным" из-за того, что все домашние задания, которые он выполнил за время зимних каникул, "исчезли" из тетрадей. Причиной тому стала высокая температура воздуха в доме. Об этом сообщает "Женьминь Жибао".

Как выяснилось, ученик писал задания стирающейся ручкой. Написанное можно стереть резинкой, однако, при нагревании оно само исчезает. Мальчик выполнял домашние задания на лежанке у бабушки, но так как лежанка была слишком нагретой, то все ранее написанное исчезло, что очень огорчило мальчика.

Много китайских интернет-пользователей посочувствовали мальчику. Кто-то даже посоветовал школьнику положить тетрадь с упражнениями в холодильник, чтобы восстановить написанное при низкой температуре.

Новый учебный семестр в начальных и средних школах Китая начался 21 февраля.

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