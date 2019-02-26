22 больных вынесли на носилках при пожаре в медучреждении Караганды

В помещении сестринской горела мебель, вещи, оконный блок, бытовая техника, деревянная стена и перекрытие между этажами на площади 20 кв.м.

22 больных и троих сотрудников Центра реабилитации КГКП "Областной центр травматологии и ортопедии им. Х.Ж.Макажанова" эвакуировали при пожаре в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Пожар произошел 25 февраля. Вызов поступил в 23:30.

На момент прибытия пожарных в помещении сестринской горела мебель, вещи, оконный блок, бытовая техника, деревянная стена и перекрытие между этажами на площади 20 кв.м.

Пожар ликвидирован в 00:16. Спасенные размещены в основном отделении центра. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия были задействованы 52 человек и 11 ед. техники ДЧС.

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