Казахстанца осудили за смертельное ДТП в России
Его приговорили к 2,5 годам колонии.
Фото : pixabay26 февраля 2019, 07:08
Суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Саратовской области в ноябре прошлого года, сообщает ТАСС.
"Суд признал мужчину виновным по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения", - сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
17 ноября 2018 года на железнодорожном переезде в Озинском районе недалеко от границы с Казахстаном столкнулись грузовой поезд и автобус. В результате погибли пять граждан Узбекистана и пострадали двое граждан Казахстана - водитель и его сменщик.
Причиной ДТП стали неосторожные действия водителя, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию, а также опасную близость приближающегося грузового поезда.
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