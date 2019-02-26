Тело казахстанки, умершей после липосакции в России, доставили на родину

39-летняя женщина сначала впала в кому, а через два дня после операции умерла.

Тело казахстанки, которая умерла после липосакции в частной клинике Саратова, доставили на родину. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

39-летняя женщина сначала впала в кому, а через два дня после операции умерла.

- Вопрос находится на контроле нашего консульства в Астрахани, которое напрямую сотрудничает со следственным отделом Октябрьского района города Саратова. По некоторым неподтвержденным данным, в этой клинике был такой же случай летального исхода. Поэтому сейчас идет следствие. Как будут выяснены детали, мы сообщим, - рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Казахстанка специально прилетела в Саратов из Уральска. 19 февраля ее прооперировали, однако через несколько часов состояние пациентки ухудшилось. Предварительно, казахстанка умерла из-за большой кровопотери. Сейчас эту версию проверяют прокуратура Саратова и Росздравнадзор. В медцентре уже начали проверку, опрашивают всех врачей. Расследование трагедии взял на личный контроль губернатор области. Само руководство клиники пока от официальных комментариев воздерживается.

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