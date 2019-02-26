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Ким Чен Ын приехал во Вьетнам для встречи с Трампом

Второй по счету саммит с американским президентом назначен на 27-28 февраля в Ханое.

Фото : AP Photo / Evan Vucci26 февраля 2019, 07:43

Поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам, передает РИА Новости.

После того, как поезд прибыл на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, Ким Чен Ын пересел на автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой.

Как ожидается, 170-километровый путь займет несколько часов. Второй по счету саммит с американским президентом назначен на 27-28 февраля в Ханое.


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