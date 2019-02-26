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Суд в Австралии признал священника виновным в надругательстве над детьми

Приговор Джорджу Пеллу будет вынесен на следующей неделе, до этого времени он останется под стражей.

Фото : pixabay26 февраля 2019, 07:55

Старший католический священник Австралии кардинал Джордж Пелл был признан виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними, сообщает РИА Новости.

Как отмечает телеканал, обвинительный приговор был вынесен во вторник в окружном суде штата Виктория. Джордж Пелл был признан виновным по всем пунктам обвинения, в числе которых изнасилование несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, и четыре случая совершения непристойных действий с детьми или в присутствии детей.

Как сообщила радиостанция NPR, приговор Джорджу Пеллу будет вынесен на следующей неделе, до этого времени он останется под стражей.

Ранее папа Римский Франциск исключил трех кардиналов из так называемого "Совета девяти" - группы, учрежденной им для помощи в управлении церковь. Из состава Совета выведены Джордж Пелл (Австралия), Франсиско Эррасурис (Чили) Лорен Монсенгво Пасинья из Демократической Республики Конго.


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