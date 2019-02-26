"Канело" признал силу Головкина и сравнил его с Джейкобсом

Мексиканец впервые будет защищать титулы, отобранные у GGG.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль "Канело" Альварес (51-1-2, 35 КО) в интервью BoxingScene сравнил стили обладателя титула IBF американца Дэниэла Джейкобса (35-2, 29 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), передает Zakon.kz.

В сентябре 2017 года бой Головкин - Альварес закончился скандальной ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей выиграл мексиканец. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Отобранные у Головкина пояса Альварес впервые будет защищать 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в объединительном бою против Джейкобса. По словам мексиканца, он готов к любому стилю американца.

- Есть жесткие и есть сложные бойцы. У Джейкобса всего понемногу. Он и жесткий, и сложный. Головкин - очень сильный боксер, который всегда идет вперед, что доставляет тебе сложности в бою. Но у них разные стили.

Нас ждет трудный и сложный бой во многом потому, что у Джейкобса есть нужный менталитет. Он готов ко всему, что меня радует. Хорошие бои делаются тогда, когда есть решительный боец, способный преодолеть любое препятствие. Я рад, что соперник даст мне хороший поединок в мае, и это единственное, чего я хочу в каждом бою.

Он очень целеустремленный боец, который знает, как хорошо использовать ринг против любого противника. Он - высокий, сильный, быстрый. Но я не знаю, как он собирается драться против меня. Что я могу сказать точно: мы готовимся ко всему, к каждому стилю, с которым он выйдет на ринг.

Мы тренируемся на сто процентов и будем готовы к нужной дате. Мы понимаем, что это будет тяжелый вечер, но мы готовы к этому. На таком уровне ты должен быть готов к любому стилю, - заявил Альварес.

Отметим, что и Джейкобс имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2017 года казахстанец выиграл единогласным решением, но американец, хоть и побывал в нокдауне, первым продержался против GGG все 12 раундов.

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