Временно зарегистрироваться, получить и продлить разрешение на работу приезжие могут в Центре миграционных услуг.

Иностранцам станет проще устроиться на работу в Алматы. Эту процедуру не проходят лишь граждане стран Таможенного Союза - им достаточно заключить трудовой договор с работодателем, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы"

- Все желающие, которые хотят трудиться здесь на территории города Алматы по своим профессиям, пожалуйста, могут сюда обращаться и подать заявку на осуществление трудовой деятельности и получив это разрешение, могут здесь работать. Здесь для получения такого разрешения созданы все условия. Здесь есть нотариальные услуги, есть переводческие услуги, медкомиссию здесь можно пройти. Всё это в одном месте, - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Канат Есельбаев.

Гости из ближнего зарубежья работают в Алматы, в основном, нянечками, водителями, строителями и разнорабочими. Только в прошлом году наш город посетили около 400 тысяч иностранцев, из них 40 тысяч получили разрешение на трудовую деятельность. Документ обходится соискателю примерно в 5 тысяч тенге.

- Раньше у нас эта работа проводилась в районных подразделениях и непосредственно в самом управлении миграционной службы Департамента. сейчас для того, чтобы убрать непосредственный контакт с иностранцами и исключить коррупционные риски со стороны сотрудников правоохранительных органов, руководством было принято решение здесь открыть центр миграционных услуг, где приём документов осуществляется сотрудниками госкорпорации "Правительство для граждан" и дальше основную работу всю ведут именно сотрудники полиции по регистрации, - отметил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Канат Есельбаев.

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