Какая погода будет в Казахстане во вторник

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской области ожидается метель, днем-гололед, усиление ветра 18 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в В Западно-Казахстанской области-гололед. В Кызылординской, Жамбылской областях - туман, усиление ветра днем 15-20 м/с, в Кызылординской области-гололед. В Актюбинской, Алматинской областях ночью прогнозируют туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях возможно усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской-низовая метель, в Восточно-Казахстанской-туман. В Павлодарской области - метель, днем усиление ветра-18 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем-низовая метель. В Атырауской, Мангистауской областях - туман, гололед.

Погода в Алматы: преимущественно ясно, +4.

Погода в Астане: облачно, слабый снег, -3.

Полный прогноз погоды на 26 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!