Пьяный житель Кокшетау пытался откупиться от полицейского смартфоном

Дача взятки сотруднику полиции наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Об инциденте стало известно 24 февраля. В дежурную часть поступил вызов о том, что мужчина находится на улице в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

Нарушитель был доставлен в пункт полиции. Пытаясь уйти от ответственности, за не составление административного материала, мужчина в качестве взятки предложил сотруднику полиции сотовый телефон. Полицейский от взятки отказался и предупредил горожанина, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, однако, подозреваемый настаивал на своем.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 440 КРКоАП (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), а также проводится досудебное производство по ст. 367 ч.1 УК РК (дача взятки).

Вместе с тем, полицейские отмечают, порой граждане, совершая правонарушения, во избежание привлечения к административной либо уголовной ответственности, пытаются договориться с представителями власти "решить свои проблемы на месте" без составления процессуальных документов, не осознавая, что таким образом продолжают совершать противоправные действия.

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