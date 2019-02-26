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Утверждены сроки приема документов на присуждение стипендии "Болашак"

Прием документов проводится с 25 февраля по 31 августа 2019 года.

Фото : ustinka.kz26 февраля 2019, 09:57

Министр образования и науки РК подписал приказ от 19 февраля 2019 года "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак", передает Zakon.kz.

Так, для присуждения международной стипендии "Болашак" утверждены сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение стипендии и проведения конкурса в 2019 году:

прием документов - с 25 февраля по 31 августа 2019 года;
проведение конкурса - с 6 марта по 29 ноября 2019 года.

Также утвержден список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" на 2019 год, согласно приложению 1.

Перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии согласно приложению 2.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


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